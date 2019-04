Gustavo Petro rendirá versión libre por denuncia de la vicepresidenta

El senador Gustavo Petro rendirá versión libre este lunes ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por presunta injuria y calumnia en contra de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, quien lo denunció por los trinos que hizo en relación con la Operación Orión.

Este lunes 22 de abril, #SalaDeInstrucción de @CorteSupremaJ escuchará en versión libre al senador @petrogustavo, en desarrollo del estudio de la denuncia por injuria y calumnia que formuló en su contra @ViceColombia @mluciaramirez — Corte Suprema de Jus (@CorteSupremaJ) 21 de abril de 2019

La diligencia iniciará a las 8:30 de la mañana y estará encabezada por el magistrado Marco Antonio Rueda Soto.

En el trino cuestionado Petro escribió: “Dado que la operación Orión fue un delito de lesa humanidad en la comuna XIII de la ciudad de Medellín y estuvo bajo el mando de Marta Lucía Ramírez, han escuchado ustedes hacerle esa pregunta a algún periodista de Colombia? (sic)”.

En la pasada citación el senador no se presentó y envió una excusa médica que fue firmada por un médico particular y no por la EPS, por lo que ahora debe presentarse de manera obligatoria.