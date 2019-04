Bedoya: Esto no es fácil, el grupo está tensionado

Gerardo Bedoya, director técnico de Independiente Santa Fe analizó la derrota 1-2 ante el Deportivo Cali por la fecha 17 de la Liga Águila.

Nueva decepción cardenal: Cali ganó 1-2 en El Campín

“No sigo dudando hasta el final voy, cometemos errores y el goleador de ellos nos convierte, hay que tener jugadores de esos, tuvimos 6, 5 ocasiones de gol, no las convertimos, el funcionamiento me gustó pero debe ser los 90 minutos”, dijo Bedoya.

Con goles de Juan Dinenno en dos oportunidades, la visita se llevó los tres puntos de Bogotá y Santa Fe aún no gana de local “La parte anímica del grupo todo el tiempo hay que estarla levantado porque no es fácil, están tensionados, no han soltado esa presión por más que uno hable”.

En cuanto a los dos arqueros que salieron lesionados, Bedoya dijo que Miguel Solis sufrió una contractura muscular y Diego Martínez al parecer se fracturó una costilla.

Los “Cardenales” que suman 13 puntos y ocupan la casilla 18, sin opciones de llegar a los cuadrangulares finales se enfocan en la Copa Águila donde recibirá el 24 de abril a Patriotas, y por Liga visitará al Unión Magdalena.