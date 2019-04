Vidente asegura que le están haciendo brujería a Juan Guaidó

Se trata de una predicción de la clarividente venezolana, Moyra Victoria, quien a través de un video aseguró que el presidente interino Juan Guaidó está cansado psicológicamente porque lo están trabajando con brujería.

“Están tratando de dañar su mente, su estabilidad (…) le han hecho cosas muy malas, lo que le está trayendo un conflicto mental”, señaló la vidente.

Además señalo que Guaidó debe cuidarse ya que podría ser traicionado por personas cercanas a él. “Este señor Juan Guaidó tiene que cuidarse, si no se cuida tiene mucho peligro y amenazas que las he visto en mis investigaciones (...) Tiene mucha gente a su alrededor que no son personas confiables, que se pueden decir que son espías que están ahí con él”, agregó.

Ante esta noticia que se ha convertido en tendencia, la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez se pronunció a través de su cuenta de Twitter, asegurando: “La protección de Dios es superior a cualquier brujería que le quieran hacer”.

La protección de Dios es superior a cualquier brujería que le quieran hacer. https://t.co/ENG3RnMlwJ — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) 20 de abril de 2019

Más de 1200 personas han respondido a este tuit, entre críticas, polémica y apoyo para la vicepresidenta.