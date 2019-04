Entre 2017 y 2018 se suicidaron 520 niños en el país

El Instituto Nacional de Medicina Legal entregó el reporte de los suicidios de menores de edad entre 2017 y 2018. En el primero se registraron 253 casos, incluyendo dos de menores entre los 5 y 9 años; y en el segundo fueron 267, también con dos menores entre los 5 y 9 años.

El mayor número de casos en los dos periodos se dan entre los 15 y 17 años, con 309 registrados, y las armas de fuego y el ahorcamiento figuran entre las formas de hacerlo.

Vea También: A juicio cúpula del Eln por crimen de funcionarios de la Fiscalía

“Los suicidios desafortunadamente también vienen en aumento en toda la población. Es muy preocupante que nuestros niños, niñas y adolescentes estén llegando al suicidio en edades tempranos, tenemos casos de niños de 8, 9 años de suicidio y una gran población, el mayor porcentaje entre los niños está entre los 10 y 14 años”, señala la directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Claudia Adriana García.

Entre las causas que llevan a tomar esa decisión, explica la directora, están problemas escolares, pero también el desamor.

“Causas que no deberían existir en los niños, causas de desamor, conflictos de pareja. Los niños con relaciones de pareja y con conflictos que los lleve a la muerte nos tiene que preocupar como Estado, como papás, como nación, ¿qué está pasando con nuestros niños, por qué no estamos protegiéndolos para que no lleguen al suicidio?”, dice.

Vea También: Investigan a gobernadora Dilian Francisca Toro por supuesta nómina paralela

En 2019

En lo corrido de este año, en general la cifra de suicidios de 592, siendo los hombres quienes más lo hacen con 460 casos. Sobre menores de edad, se registran 4 casos de niños entre los 6 y 11 años y 73 casos entre los 12 y 17.