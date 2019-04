Andrés Gómez España, involucrado en el caso Santrich, no estará en la JEP

Nuevamente la Corte Suprema de Justicia le negó la posibilidad a Andrés Gómez España para que su posible extradición sea revisada por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. El pedido lo ha venido haciendo reiteradamente, diciendo que desde Estados Unidos se le calificó como colaborador o miembro de las Farc, y por ello, no debería ser la Corte la que maneje su caso.

“De manera que, para el recurrente, independientemente de que Gómez España no aparezca en los listados de las Farc-EP, su pertenencia o colaboración con dicha organización ha sido determinada en la propia acusación de las autoridades judiciales de los Estados Unidos”, decía su defensa citando la acusación de la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Gómez España fue capturado por presuntamente haber participado en el plan para enviar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, el mismo por el que desde el nueve de abril está capturado Jésus Santrich, pero en la JEP solo se revisan los casos que tienen relación con el conflicto armado, exguerrilleros, agentes del Estado y Fuerza Pública.

Esta vez, con ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar, la Sala de Casación Penal le dice Gómez que no es suficiente su argumento de haber sido acusado por Estados Unidos, y que ya la JEP ha dicho que no ha sido posible verificar su supuesta ayuda o pertenencia al extinto grupo, y que por ello no es posible reponer la decisión que ya se había emitido negándole el recurso.

“La JEP señaló que no resultaba hasta dicho momento posible verificar si Gómez España se encontraba dentro de los presupuestos que derivan en la aplicación de dicha garantía, razón suficiente para no pronunciarse y tampoco desde luego solicitar esta actuación de extradición, ante lo cual emergería claro que debía la Corte mantener la competencia en este trámite”, se lee.

La Corte Suprema entonces seguirá el estudio de su posible extradición.

