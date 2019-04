Estado tendrá que indemnizar a Avianca por el accidente en El Dorado

El 27 de marzo de 2015 un avión de Avianca y otro de Lan Airlines chocaron levemente con sus alas cuando se preparaban para salir del aeropuerto El Dorado en la capital del país, pero el choque les generó a las dos compañías perjuicios económicos tanto por el daño en las aeronaves como por los vuelos que tuvieron que cancelarse. El de Lan Airliness iba para Lima y el de Avianca para Miami.

Avianca y la Aseguradora Colseguros demandaron al Estado, pues el choque se dio luego de que la torre de control autorizara el rodaje de las dos aeronaves hacia la cabecera 13L y, al llegar al apartadero de espera, se les ordenó cambiar de posiciones, al de Lan pasar a la izquierda y al de Avianca a la derecha y cuando se estaba moviendo este último, impactó el ala izquierda del Lan.

Explicaron en la demanda que como consecuencia, “la aeronave de Avianca sufrió daños de consideración y estuvo fuera de servicio entre el 27 marzo y el 29 de mayo de 2005 incurriendo en múltiples gastos por concepto de reparación de la aeronave, compensación a los viajeros que perdieron conexiones y pasajeros y carga dejados de transportar por la inmovilización de la aeronave. Por su parte, la aeronave de Lan quedó inmovilizada desde el 27 de marzo hasta el 4 de abril de 2005 y sufrió daños por los mismos conceptos”.

El Consejo de Estado revisó y señaló que el piloto de Avianca tuvo responsabilidad pues no avisó que no podía hacer la maniobra y por el contrario se arriesgó. Sin embargo, señala el tribunal, eso no exime de culpa a la Aerocivil, pues “fue la torre de control la que autorizó el rodaje”.

El alto tribunal identificó que la Aeronáutica Civil no emitió ningún tipo de regulación respecto a la capacidad de la cabecera 13L del aeropuerto para ser utilizada de forma simultánea por las dos aeronaves que son grandes, es decir, de categoría D. De hecho ya había pasado un accidente similar en 1980 y solo hasta 2007, luego de este accidente, prohibió hacer este tipo de maniobras.