Farc dicen que creen en el acuerdo de paz, pero no por el Gobierno

Luego de que el director de la Agencia de Reincorporación y Normalización, Andrés Stapper, presentara los resultados del censo de los excombatientes de las FARC, que especifica que 2.935 viven aún en los Espacios Territoriales de Capacitación y que indica que creen aún en el acuerdo, los miembros del extinto grupo que hacen parte del Consejo Nacional de Reincorporación criticaron sus afirmaciones.

“Un dato muy importante que nos dice cómo hemos avanzado en el marco el proceso de reincorporación con el compromiso que ha tenido el gobierno Nacional: 8 de cada 10 excombatientes, estamos hablando del 76.6 % de la población, se mantiene optimista frente a su futuro en el proceso de reincorporación, eso quiere decir que estamos avanzando por una hoja de ruta adecuada”, dijo Stapper.

Contrario a eso, señalaron que, “no es producto de la política y el compromiso gubernamental, sino más bien la muestra fehaciente del compromiso que adquirimos en su momento como FARC-EP con la salida negociada al conflicto y la construcción de paz con justicia social y reconciliación”.

Dicen que luego de dos años no se ha logrado concretar una política de reincorporación; que por el contrario creen que la denominada ‘Paz con Legalidad’ retoma elementos de la seguridad democrática; que el plan nacional de desarrollo no tiene un capítulo específico de la implementación; que la aprobación de 23 proyectos productivos no significa la implementación de los mismos, “pues hasta el momento sólo se cuenta con desembolso para 11 de ellos, llegando a 797 personas. Es decir, sólo cobija al 6% de la población”.

También que no hay un acompañamiento a Ecomún, las cooperativas de los desmovilizados que se orientan a crear proyectos productivos, que no se ha solucionado el tema de tierras y que hay parámetros por definir de la renta básica.

“En este sentido, es necesario dejar claro que el Acuerdo de Paz estableció unas instancias acordadas para la implementación y seguimiento que no pueden ser desconocidas por ninguna de las partes. En el caso puntual de la reincorporación, el Consejo Nacional de Reincorporación es el órgano, con sus dos componentes (Gobierno y FARC), que debe allanar conjuntamente las mejores rutas para este proceso”, señalan.