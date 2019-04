Continúa la recuperación de Hilaria Baldwin tras sufrir aborto espontáneo

La profesora de yoga e influencer ha recurrido a los ejercicios de estiramiento para regresar poco a poco a la rutina y ha querido compartirlos con sus seguidores en caso de que pudieran resultarles de ayuda.

La semana pasada Hilaria Baldwin desveló a través de las redes sociales que había perdido el bebé que esperaba junto a su marido Alec Baldwin -el quinto para ella, que ya es madre de Carmen (5), Rafael (3), Leonardo (2) y Romeo (10 meses), y el sexto para el actor- debido a las complicaciones de las que ya había hablado cuando había compartido la noticia de su embarazo con todos sus seguidores.

La influencer y profesora de yoga ha mantenido en todo momento su política de transparencia total a lo largo de este período tan delicado que atraviesa con la esperanza de acabar con el tabú que rodea los abortos espontáneos y ayudar de paso a alguna de las personas que conforman la comunidad virtual que ha contribuido a construir.

Ahora ha querido mostrarles algunos de los ejercicios que ha podido comenzar a realizar, siempre sin contradecir las recomendaciones de sus médicos, en caso de que puedan resultarles útiles.

"Estoy tratando mi cuerpo con mucha delicadeza ahora mismo, considerando todo por lo que ha pasado... pero había empezado a sentirme un poco agarrotada e incómoda por culpa de la falta de actividad. Aquí tenéis unos ejercicios de estiramiento a los que he recurrido hoy y que me han ayudado mientras sigo adelante con mi recuperación. Y me pareció que a lo mejor os podrían gustar", ha escrito Hilaria junto a un vídeo en el que aparece realizando algunas poses de yoga.