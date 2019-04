Inicio de Semana Santa deja 124 accidentes de tránsito y 10 personas muerta

Hasta el mediodía de este sábado se habían movilizado 900 mil vehículos por los corredores viales, especialmente en el departamento de Cundinamarca.

Así lo dio a conocer hoy a Caracol Radio, el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, general Carlos Ernesto Rodríguez, que hasta la fecha se han registrado en Colombia 124 siniestros viales, donde infortunadamente han fallecido 10 ciudadanos de los cuales el 90% tiene que ver con la no correcta conducción de motos.

También informó que en lo que va corrido de 2019 han fallecido 21 ciudadanos en las vías del país por la primera temporada de lluvias que se presenta en la mayoría de las regiones.

"Por este motivo para nosotros es vital recomendarle a los conductores que si van en carretera con lluvias deben disminuir la velocidad acelerando el vehículo y no frenando porque genera un posible siniestro vial. Se debe conducir con las luces encendidas, evitar maniobras peligro grosas", dijo el General.

En cuanto a las vías del país, el general Rodríguez, afirmó que no hay cierres a nivel nacional y solo en la variante de Melgar, se tenía caída de piedras y lodo, pero mientras no se tenga lluvias continúa sin ningún inconveniente ese eje vial.

De otra parte el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, general Carlos Ernesto Rodríguez, dijo que entre viernes y sábado han realizado 1.547 comparendos y las infracciones más sancionadas tienen que ver con la revisión técnico- mecánica, no portar la licencia de conducción, el seguro obligatorio y adelantar en zona prohibida.

También se han realizado en promedio 436 pruebas de alcoholemia y de ellas 28 conductores han sido sancionados por haber sido encontrados manejando con consumo de licor.