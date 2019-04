El increíble regalo de HBO a los seguidores de “Game Of Thrones”

Los fanáticos de “Game Of Thrones” tendrán la gran oportunidad de ver la serie de forma no paga, pues HBO quien es el productor y transmite la historia de los siete reinos tomó la decisión de liberar sus canales Premium, para aquellas personas que no cuenten con esta opción y puedan ver el primer capítulo de última temporada.

Lea también: “El invierno llegó”, y ahora a sus oídos. La playlist de GOT

Desde el 13 de abril los operadores de cable tendrán a disposición toda la parrilla de programación, para que durante el fin de semana los fans de la historia medieval puedan ver este gran evento que cautivo a millones alrededor del mundo.

Si usted es seguidor de la serie y espera con ansias el estreno, comuníquese con su cable operador para saber si tendrá la oportunidad de ver el tan anhelado estreno el 14 de abril.

Lea también: El hotel W, al estilo Game Of Thrones