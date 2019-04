Congresista de Arauca pide a la UNP completar su esquema de seguridad

El representante del Centro Democrático José Vicente Carreño aseguró que, aunque tomó posesión de su curul hace más de un mes, aún la Unidad Nacional de protección no ha completado su esquema de seguridad a pesar de que representa al departamento de Arauca, una de las zonas en donde más compleja es la situación de seguridad.

A través de su cuenta en twitter el legislador dijo preguntó a la UNP por el incumplimiento. “¿@UNPcolombia tiene categorizados los congresistas? Casi un mes a la espera de un trámite que se sigue dilatando, ¿En qué categoría estaremos los congresistas de Arauca, señor Director?”.

Según Carreño, en los últimos días ha tenido que transportarse con sus escoltas en TransMilenio y señaló que, aunque no tiene problema en hacerlo, sí siente que pone en peligro a los ciudadanos ya que su esquema posee armas de fuego y que ante un posible atentado podrían resultar heridas personas que a diario se mueven en ese sistema de transporte.

“Veo con bastante preocupación o que está pasando porque me posesioné el 19 de marzo y aunque he hecho todos los trámites no se ha cumplido lo que me han dicho. Quiero preguntar al director de la Unidad Nacional de Protección que está pasando porque uno entiende que hay procedimientos, pero otra cosa es la tomadera de pelo”.

Explicó que el vehículo que les es asignado a los legisladores es un derecho que tienen y que por eso hace nuevamente la solicitud ya que justamente esa necesidad se creó, para transportar al esquema de seguridad sin poner en riesgo a los ciudadanos.

Por ahora la Unidad Nacional de Protección no se ha pronunciado frente a esta solicitud que está haciendo el legislador.

