‘Quemados’ están detrás de los votos de Mockus

José Manuel Abuchaibe es uno de los abogados que presentó el caso que terminó en la decisión del Consejo de Estado de anular la elección del senador Antanas Mockus. El abogado representa a Oswaldo Ortiz, el youtuber que se lanzó a las elecciones de Congreso por el Centro Democrático y que fue polémico en su momento, por criticar con fuerza la que llamó “ideología de género”.

Para Abuchaibe, con la demanda al senador se está combatiendo un fraude electoral, pues por su gran votación varios candidatos no pudieron lograr una curul, como Ortiz y otros de Opción Ciudadana, que se quemaron.

“Esto está afectando a muchos senadores que estaban cumpliendo con los requisitos legales, porque el doctor Mockus abarcó casi cinco senadores con esa votación. Estamos buscando que se respete el estado de derecho y que entren quienes debieron entrar, porque el que comete la irregularidad es Mockus al lanzar su nombre estando inhabilitado”, señaló.

Por ello, no están de acuerdo con que en principio la decisión del Consejo de Estado de anular su elección, implique que el Partido Alianza Verde siga con la curul. Al contrario, esperan decisiones adicionales del Consejo de Estado, que podrían afectar las elecciones de otros congresistas por presuntas irregularidades, según él, en los formularios del 11 de marzo.

“Cuando hicimos las pretensiones solicitamos que una vez se efectuara el fallo de la inhabilidad de Mockus lo trasladaran al expediente del Senado y se estudiara la posibilidad de anular todas las mesas. Eso lleva al traste la elección de varios senadores. O sea, en estos momentos eso no se está solucionando con este fallo”, asegura.

Sobre Abuchaibe han dicho que es cercano a políticos corruptos de La Guajira, a lo que responde: “Conozco a todos los que han sido gobernadores de La Guajira y que pueden estar presos. Esas no son circunstancias que me van a quitar, yo litigo y soy abogado de muchos en Cartagena y en todo el país, eso no tiene nada que ver. Eso es parte de la estrategia política para atacarlo a uno”.

Y agrega: “Aquí no hay nada de malas intenciones; malas intenciones sería pensar que estuviéramos exagerando, pero el máximo organismo de lo contencioso acaba de darnos la razón de que estaba inhabilitado. Creo que las malas intenciones vendrán ahora con los ataques”.