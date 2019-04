Este álbum está compuesto por siete de sus más grandes canciones, las cuales Norah ha recopilado durante el último incluyendo importantes colaboraciones con: Jeff Tweedy, Thomas Bartlett, y Brian Blade.

Vea también: Así se ve Kristen Stewart como uno de ‘Los Ángeles de Charlie’

Track listing de Begin Again:

1. My Heart is Full

2. Begin Again

3. It Was You

4. A Song with No Name

5. Uh Oh

6. Wintertime

7. Just a Little Bit