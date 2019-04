Se entrega informe sobre secuestro y asesinato de los diputados del Valle

EL centro Nacional de Memoria Histórica, porque antes de posesionarse aseguró que “aunque la Ley de Víctimas dice que lo vivido fue un conflicto armado eso no puede convertirse en una verdad oficial”. En su momento más de 126 organizaciones de víctimas manifestaron su desconfianza con Acevedo y anunciaron que retirarían sus archivos de esta entidad. Él lleva un mes y 20 días en el cargo y en diálogo con Caracol Radio asegura que ha respetado y seguirá respetando toda la información que las víctimas han depositado. También anunció que mañana entregará el informe sobre el secuestro y el asesinato de once diputados del Valle del Cauca.

Este informe se entregará en Cali y será un insumo importante para reconstruir la memoria de lo sucedido con este secuestro y posterior asesinado de los políticos.

Con la llegada de Darío Acevedo a la entidad las víctimas en su momento manifestaron que querían retirar toda la información aportada al Centro de Memoria Histórica, pero según nos confirmó el director no se ha sacado un solo documento.

La polémica no se ha detenido alrededor de Darío Acevedo, porque en las últimas horas se dio a conocer que el informe “Y a la vida por fin daremos todo”, que detalla la violencia de la que fueron víctimas varias organizaciones sindicales de la palma de aceite en Cesar, desde la década de 1970, no quería ser publicado por esta entidad. El director explicó que el informe sí está publicado, solo que él no puede ir al lanzamiento.

Acevedo también aseguró que trabaja en la publicación de 120 informes que están pendientes.

Actualmente el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene 381.545 unidades en fotos, audios, videos, documentos, mapas que componen los archivos que están compilados digitalmente Y Acevedo reiteró su compromiso con las víctimas.