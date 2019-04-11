Sanción histórica de la Dimayor a aficionados del DIM

Por primera vez en la historia, la Dimayor emitió un castigo a nivel nacional para un grupo de aficionados del fútbol colombiano, según reconoció la misma entidad a través de un comunicado. La barra 'Los Chatarreros' del Deportivo Independiente Medellín no podrá ingresar a ningún estadio del país durante los próximos tres meses.
El motivo de la sanción se produjo durante el partido de la fecha 12 entre el cuadro antioqueño en su visita a Millonarios. A la llegada al estadio El Campín el grupo de hinchas en cuestión se enfrentó contra otros hinchas del mismo equipo paisa que ya se encontraban en la tribuna.
En videos quedó registrado el momento que algunos de los aficionados portaban armas blancas al interior del escenario deportivo.
Sancionada hinchada de Millonarios
El Deportivo Independiente Medellín había solicitado con anterioridad que las barras 'Rexixtencia Norte' y 'Los Chatarreros' fueran ubicados en tribunas distintas al interior del estadio El Campín. Estos últimos se encuentran sancionados en el estadio Atanasio Girardot desde el 1 de junio de 2018 hasta el 31 de diciembre del 2019.
Los hinchas del Medellín pertenecientes a la barra fueron dados a conocer por el mismo comunicado de la Dimayor:
ADRIANA SALDARRIAGA 43507534
ALEJANDRA CORREA 32242275
ALEJANDRO ARANJO 1214722543
ALEJANDRO CARDONA 1000658898
ALEJANDRO FRANCO 1000083774
ALEJANDRO VALDÉS 1047499293
ALEXANDER VELÁSQUEZ SOUZA 1040745644
ANDREA GIRALDO RIVERA 1036642465
ANDRES CADAVID 1035437981
ANDRES CADAVID 1035879286
ANDRES CORREA 1035235542
ANDRES FELIPE JARAMILLO ARDILA 1128461859
ANDRES FELIPE VANEGAS SALDARRIAGA 10002910334
ANDRES GARCÍA 1036628447
ANDRES GAVIRIA 1036598092
ANDRES SALDARRIAGA 1000291034
ANTONNY BEDOYA 1035437981
ARLIN ALEJANDRO VALDES 1047499295
BRAYAN CÓRDOBA 1001226094
BRAYAN MOSQUERA 1214729769
BRIAN ESTIVEN SÁNCHEZ COLORADO 1040758563
CAMILO ESTRADA 71271299
CAMILO GÓMEZ 1036939900
CARLOS ANDRÉS ARIAS SOTO 1036630008
CARLOS ANDRÉS ESCOBAR JIMÉNEZ 1037618635
CARLOS ANDRÉS VARGAS LONDOÑO 1036681363
CARLOS PÉREZ 98622965
CESAR PÉREZ GIRALDO 1000090425
CHRISTIAN CAMILO ZAPATA CARMONA 1017213549
CINTHIA MARÍA CORREA 1128446857
CRISTIAN CAMILO GÓMEZ GARCÍA 1017265999
CRISTIAN CAMILO RUEDA 1128463665
CRISTIAN CAMILO SAN MARTÍN 1040738127
CRISTIAN CAMILO ZAPATA 1017213549
CRISTIAN DAVID JARAMILLO 103664631
CRISTIAN VARGAS TORO 1017124958
CRISTINA GONZÁLES 46169049
DANIEL BETANCUR MARTÍNEZ 1001686926
DANIEL PRECIADO 1152684035
DANIEL SÁNCHEZ 1000188652
DANIEL STEVEN TABORDA 1026157820
DANIEL TAPIAS 1152689450
DANNY YAIR MARTÍNEZ 71292527
DARWEIN ALEXIS VÉLEZ 1193113636
DIANA GONZÁLEZ 1017172808
DIEDO ANDRÉS BEDOYA HOYOS 1000410603
DUVAN STEVEN MIRA GAVIRIA 1042062653
ELKIN ANDRÉS RENDÓN 1017169137
ERIK ALEXANDER ÁLVAREZ 1152217914
ESTEBAN GÓMEZ 1017259649
ESTEFANÍA ARENAS 1000305740
FELIZ ANTONIO CASTRO 1216713822
FREYMAN URREGO QUIROZ 1017238544
GABRIEL JAIME HINCAPIÉ 8028353
GABRIEL MATEO GONZALES 1414747982
GIOVANNY GRANADOS 71291691
GIOVANNY VELÁSQUEZ 98623434
GUSTAVOS ANDRÉS VARGAS 1193548904
HAROL RAIGOZA 1000295770
HUVANER MONTOYA 1036951590
ISAAC ZULETA VALLEJO 1036620102
JAIRO MORENO 1017266307
JENIFER LONDOÑO RODAS 1001687502
JENIFER SEGURO 1017239310
JENNY CAROLINA RESTREPO TAMAYO 1152706564
JHON EDWAR CASTAÑO 1040754791
JHONNATAN RENDÓN 1037651380
JOHAN DAVILA 1128463208
JGON JAIRO LUGO 1020466887
JOHNATAN MORA RAMÍREZ 1036635704
JONATHAN MEDINA 1036643509
JORGE ANDRÉS ACEVEDO 1036599442
JORGE MORALES JURADO 71261323
JUAN CAMILO PUERTO PIEDRAHÍTA 1036688276
JUAN CARLOS URREGO YEPES 1020474209
JUAN DAVID DIOSA QUINTERO 1152458702
JUAN PABLO BALLESTEROS 1017238892
JUAN PABLO CIFUENTES 1152454793
JUAN PABLO FLORES 1033684351
JUAN PABLO GALVIS ARANGO 1017230130
JUAN PABLO GIRALDO 1148697902
JUAN PABLO GUZMÁN 1026160012
KAREN ÁLVAREZ 1038125952
KATHERINE LÓPEZ VALENCIA 1036643444
KEVIN ALEISON BETANCUR 1152226733
KEVIN ECHEVÉRRI 1036655925
KEVIN GÓMEZ 1146441769
KEVIN PANIAGUA 1007223187
LAURA CRISTINA HERNÁNDEZ 1007246132
LAURA LÓPEZ OCAMPO 1152449964
LEONARDO QUINTANA 1035430779
LIBARDO BUSTOS 98520456
MARIA CAMILA ROJAS HINCAPIE 1000654671
MARIA CORREA 1128446857
MARIANA ÁLVAREZ 1037661755
MARVIN SEBASTIÁN GÓMEZ 1017175688
MATEO ARIAS GONZÁLEZ 1214734320
MATEO BEDOYA 1017232116
MATEO GRANDA ESTRADA 103948499
MATEO MONSALVE MARTÍNEZ 1036658885
MAURICIO CARDONA 1036630095
MAURICIO PEDROZA SALAZAR 100895401
MEYELI ZAPATA GRANADA 1000401284
MELISA ALZATE VELÁSQUEZ 1152458506
MELISSA BENÍTEZ 1036673791
MIGUEL ANDRÉS CARDONA 71279910
NATALIA OSORNO 1036639580
NELSON ANDRÉS CATAÑO GÓMEZ 1234991910
NINSA MORENO 4311055
NORVY STIVEN RUIZ 1214715357
RICARDO PAVONY 1040754514
RICHARD ANGELO ZAPATA 1017200424
RIGO ESTEBAN GAVIRIA 1040730777
RUVEN DARÍO SERNA VÁSQUEZ 1020415495
SANDRA MILENA CADAVID BORJA 43639280
SANTIAGO BEDOYA 1017232115
SANTIAGO DÍAZ AGUIRRE 1152465527
SANTIAGO GARZÓN 1017271880
SANTIAGO JIMÉNEZ 11527707534
SANTIAGO RAMÍREZ 1077460861
SEBASTIÁN ACOSTA 1036677919
SEBASTIÁN PIÑEROS 99120403303
SEBASTIÁN RAMÍREZ 1007271502
SEBASTIÁN SÁNCHEZ MONTOYA 1036649210
SERGIO ANDRÉS TRUJILLO OCAMPO 1234991271
SERGIO GARCÍA 1017167888
SERGIO RAMÍREZ SERNA 1036649450
STIVEN DÍAZ 1216715467
VERÓNICA VARGAS 1121300016
WILDER ALEZANDER VARGAS GÓMEZ 1001143612
WILDER LEANDRO BORJA 1152469591
WILINTON GIRALDO 71273045
YEFERSON ALEXIS TORRES 1000293212
YENY MARCELA QUINTERO MIRA 43221461
YERSON ALEXIS FRANCO URREGO 1214739326
YIVIER RIOS 1036644951
YOAN FERNANDO SERNA 112845503
YORFAN ESTRADA 1146440895