¡Tiene 46 años! Jude Law aparece semidesnudo en redes y sorprende a todos

Aunque no se sepa la fecha de estreno, la secuela de “The Young Pope”, ahora llamada “The New Pope”, se espera con ansías debido a las fotos que le tomaron a Jude Law, protagonista de la miniserie.

Podría interesarle: Lanzan el último tráiler del ‘Rey León’.

El actor británico de 46 años, aparece en la playa con un traje de baño diminuto y mostrando un cuerpo escultural y bastante conservado para la edad que tiene. Además, en las fotos aparece junto a unas extras que le hacen un camino mientras pasa semidesnudo.

El actor seguirá interpretando al ficticio Pío XIII, papel por el que fue nominado a un ‘Golden Globe’, en los 8 próximos episodios de la miniserie de HBO; dirigida por Paolo Sorrentino, ganador de un Oscar.