Instituto Kroc: “El proceso de paz ha resistido al cambio de Gobierno”

El seguimiento a los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc es monitoreado en tiempo real por el instituto internacional ‘Kroc’ dedicado a estudios sobre estos temas. Hoy entregó su tercer informe con corte a febrero 28 de este año y pese a las dificultades muestra algunos avances. Habla Borja Paladini, represente del instituto ‘Kroc’ en Colombia.

“Nosotros estamos siguiendo 578 compromisos y de esos 400 ya se han puesto en marcha, algunos de ellos se han completado, otros tienen un nivel intermedios o mínimos de avance, pero hasta la fecha la implementación sigue progresando”.

Lea también:"No me arrepiento de haber ingresado al Ejército": militar victima de guerra

En temas de implementación el 23% está completo, el 12% tiene un nivel intermedio, el 34% es mínimo y el 31% aún no arranca y esto se debe a demoras normativas que no permiten que los programas en los territorios arranquen.

“La no aprobación de la reforma política electoral, la no aprobación de la participación directa de las víctimas en el Congreso, o la no aprobación como es el tratamiento penal alternativo para pequeños cultivadores”.

Muestran una preocupación en seis puntos dentro de los que están la seguridad de los líderes sociales, el ritmo de las reformas, la reincorporación la centralidad de las víctimas, las economías ilegales y el narcotráfico, pero dicen que este informe refleja que el proceso de paz ha resistido al cambio de Gobierno.

Lea también: Contraloría abre investigación por irregularidades en puente Hisgaura