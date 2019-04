Carlos Vargas: “Dormir es lo que he venido haciendo hace días"

El presentador por estos días se encuentra en la mira de muchos medios, pues desde que dio a conocer sus problemas de salud todos están atentos a lo que publica o comparte en sus redes sociales.

“Dormir, dormir y dormir es lo que he venido haciendo hace días, mi loca cabeza piensa muuuchas cosas al día, me la paso planeando sueños por cumplir y sin darme cuenta la ansiedad pasa cuenta de cobro, recién me levanto, con ojos hinchados, sin ningún afán, que se caiga el mundo si es necesario, no contestar el teléfono, no responder, no querer hablar también es una excelente opción para recargar energías y no es una actitud de grosería sino de atención a mí mismo”, escribió el presentador en su más reciente publicación.

Es el mensaje que acompaña la última fotografía que subió a su perfil de Instagram, muchos aseguran que su salud ha empeorado, pese a que sigue trabajando como de costumbre.

Los comentarios por parte de sus seguidores son de ánimo y de buenos deseos, aunque Carlos siempre se ha caracterizado por transmitir una actitud alegre y extrovertida.

