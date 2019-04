Vélez: Los árbitros están con matricula condicional

El presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Jorge Enrique Vélez se mostró muy molestó por el nivel de algunos árbitros en los últimos partidos de la Liga Águila.

“No desecho ninguna situaciones, ya se los he manifestado, estoy muy molesto con el arbitraje que estamos teniendo en el país, a ellos se les ha dado todas las oportunidades, toda la capacitación, pero si me toca tomaré una determinación, espero que eso no ocurra, he hablado con la mayoría de los árbitros en estos tres días y les he dicho que no veo la razón para que estén pitando mal porque tienen todo, seguro eso no va a ocurrir, está como cuando uno estaba en el colegio, en periodo de prueba y con matricula condicional”, aseguró Vélez.

Equipos como Junior y Santa Fe se han visto afectados por algunas decisiones arbitrales por lo que el presidente de la Dimayor no descarta árbitros extranjeros para la Liga.