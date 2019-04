Senador “Manguito” se debe rectractar de acusación contra Matador

Por orden del Tribunal Superior de Bogotá, el senador, Jonatan Tamayo Pérez, conocido como ‘Manguito’ deberá retractarse de la acusación que le hizo al caricaturista Julio César Quinceno, ‘Matador’. Esto, tras revocar el falló que emitió el juzgado 31 de control de garantías el pasado 28 de febrero que lo había exonerado de responsabilidad.

El senador lo tildó de “violador reconocido” por medio de Twitter, y consideró el Tribunal que contrario a lo dicho por el juzgado, sí le afectó su honra e integridad al caricaturista, razón por la cual le dio 48 horas para corregir lo manifestado.

“Ordenar al Senador de la República Jonatan Tamayo Pérez que, en el improrrogable término de cuarenta y ocho horas (48) a partir de la notificación personal del fallo, emita una retractación firme y precisa de la sindicación al accionante como “Violador reconocido””, dice la decisión.

Señaló el tribunal que “esa aseveración realizada no se soporta en evidencias disponibles” y que deberá retractarse también por la mencionada red social, no sin dejar de reportarle lo escrito al juzgado de primera instancia para no incurrir en desacato.

Mientras tanto la Fundación para la Libertad de Prensa celebró la decisión: “La FLIP saluda la acción de la Justicia en este caso e invita al senador Tamayo a aprovechar esta oportunidad para adoptar una nueva actitud que sea favorable a la libertad de prensa”.