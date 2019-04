Incautan miles de potenciadores sexuales ilegales en Cali

Tras 8 allanamientos realizados a la reconocida red de establecimientos eróticos “Pantera Roja”, propiedad de María Eugenia Zambrano, la llamada “Zar de los potenciadores sexuales”, el Invima y la Policía Fiscal y Aduanera lograron incautar 3 mil unidades de estos productos.

La incautación se realizó luego de que las autoridades detectaran que gran cantidad de la mercancía comercializada por esta cadena de almacenes presentaban irregularidades como: almacenamiento inadecuado, no tenían fecha de vencimiento, no contaban con el registro de INVIMA y no contaban con el registro legal de ingreso al país.

“Se tratan de 30 productos de diferentes tipos; cremas, aceites calientes, medicamentos, perfumes, entre otros potenciadores que eran comercializados por los reconocidos almacenes “Pantera Roja” propiedad de la llamada “Zar de los productos Eróticos”, aseguró Julio César Aldana Director General del INVIMA

“En los operativos realizados se capturaron dos mujeres que tendrán que responder por los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos, material profiláctico, favorecimiento y facilitación del contrabando. La mercancía incautada supera los 208 millones de pesos”, dijo el General Juan Carlos Buitrago Director de la Policía Fiscal y Aduanera.

Estos productos en su mayoría eran traídos especialmente de la China, Taiwán, México, Alemania y Estados Unidos.