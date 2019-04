Niños y niñas piden a Congresistas garantizar sus derechos en el (PND)

“Desde los 11 años he vivido la violencia y nadie me ha preguntado cómo me siento. Me siento afectada porque me ha tocado aislarme y dejar de disfrutar cosas de niños. Yo sé que los adultos tienen el deber de protegernos contra cualquier tipo de violencia porque está en el artículo 44 de la Constitución Política. Por eso queremos decirles al Gobierno y al Congreso que por favor cumplan lo escrito en el papel. Si hay estrategias para la protección de la niñez, no entendemos por qué en vez de disminuir el índice de violencia, este ha aumentado”, Melissa González, 16 años, Buenaventura (Valle del Cauca).“En Sahagún, Córdoba, escogieron una escuela para construir una torre de comunicaciones, pero no construyeron la torre y los niños se quedaron sin sitio para recibir las clases. Les tocó estudiar en un billar. La mayoría de las instituciones educativas rurales están en mal estado”,