¿Qué le pasa a los clubes colombianos a nivel internacional?

El 2019 no ha sido un buen arranque para los equipos colombianos en los torneos internacionales, tras tener a Junior como finalista de la Copa Sudamericana el año pasado, hoy el panorama no es el más alentador.

Nacional no accedió a la fase de grupos de la Libertadores, Once Caldas ya se despidió de la Sudamericana. Mientras que Junior y Tolima hacen cuentas para avanzar a los octavos de final. A eso se suma las categorías menores de la Selección Colombia, la Sub-20 sufrió para lograr un cupo al Mundial de Polonia y no mostró su mejor cara en el Sudamericano de Chile, por su parte la Sub-17 fue eliminada en la primera fase.

Atlético Nacional comenzó su trayecto en Copa Libertadores frente a La Guaira en segunda fase. Como era de esperarse avanzó de ronda pero sin convencer con su juego, 1-0 fue el global del duelo entre colombianos y venezolanos. Después, el verde paisa enfrentó a Libertad con igualdad a uno en el global, pero la suerte no estuvo presente en los penales y Nacional terminó eliminado.

Tolima cede puntos en casa y se complica en la Libertadores

Independiente Medellín inició también en segunda ronda de Libertadores ante Palestino de Chile. El global finalizó con igualdad a dos pero nuevamente la fortuna no acompañó a los colombianos, 1-4 en penales y Colombia quedaba con solo dos representantes en Copa.

Deportes Tolima y Junior tampoco han estado a la altura en fase de grupos. El conjunto barranquillero, que es de lo más destacable en el torneo colombiano, lleva tres derrotas consecutivas y tan solo un milagro lo haría avanzar de ronda. El Tolima tenía todo para encaminar su clasificación pero empató con Wilstermann en el Murillo Toro y deberá recuperar de visitante lo que perdió en casa.

En cuanto a la Sudamericana, la situación no fue diferente. El Once Caldas cayó ante el modesto Deportivo Santaní tras llevarse un empate de tierras paraguayas. en el Palogrande no aguantó la presión y cayó 0-2 con un pésimo planteamiento.

Los más posibles estadios de Argentina y Colombia en la Copa América

Por si fuera poco, la Selección Colombia Sub-17 también puso en evidencia el mal momento por el que atraviesa nuestro fútbol. Cero puntos de doce posibles fue el desastroso balance en el Sudamericano, además de ser el ataque menos efectivo y la segunda defensa más vulnerada.

Y aunque se clasificó al Mundial de Polonia, la Sub-20 también mostró un juego que no convence y es necesario que Arturo Reyes mejore las falencias de la nómina línea por línea para no desentonar en el campeonato mundial. La defensa fue lo más rescatable en el Sudamericano, siendo la vaya menos vencida, pero la falta de gol es preocupante (4 goles en 9 partidos).