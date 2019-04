¿No alcanzó a comprar boletas para el Estéreo Picnic?

La décima edición del Festival Estéreo Picnic será histórica, razón por la cual Tigo dispondrá a los asistentes y no asistentes del evento la posibilidad de seguir en vivo toda la transmisión del evento.

Esta transmisión no tendrá restricciones y solo bastará ingresar a , https://www.festivalestereopicnic.com/ para disfruta de presentaciones de artistas como Artic Monkeys, Twenty One Pilots, The 1975, Sam Smith entre otros.

Marcelo Cataldo, presidente de Tigo afirmó que "Vamos a tener disponible una señal en vivo de principio a fin, con presentaciones del escenario Tigo y ofreceremos diferentes contenidos en los tres días".

Le puede interesar: Ahora podrá tener a John Legend en su bolsillo

Además, según anunció la compañía, los asistentes del evento tendrán disponible una red de 4G LTE de Tigo las 24 horas del día, gracias a una inversión cercana a los 400 millones de pesos en infraestructura.

Por otro lado, si usted es usuario de otro servicio de red móvil, Tigo pondrá a disposición de todos los asistentes cinco zonas de WiFi gratuito.

Cabe destacar que anteriormente Tigo había anunciado que durante el 2018 los colombianos consumieron 138,5 millones de horas de video desde el celular.