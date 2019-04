La foto de Mara Cifuentes que enamoró a más de uno /

La modelo transgénero Mara Cifuentes ha sabido conquistar a todos sus seguidores con su belleza y con sensuales fotografías, las cuales registra constantemente en sus redes sociales.

Recientemente, la paisa compartió una fotografía que ha dejado a más de uno con la boca abierta, esta vez, la modelo realizó su mejor pose y sus seguidores alabaron su belleza y naturalidad.

"I got my eyes on you" (Tengo mis ojos en ti), fue la frase que acompañó la imagen.

Así, la fotografía alcanzó más de 16 mil reacciones en a penas unas horas de ser publicada, donde sus seguidores no paran de halagarla.

A continuación podrá ver la foto que tiene a más de uno flechado.