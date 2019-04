La inusual publicación rusa que llegó al Congreso de Colombia /

Este martes el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, hizo pública una carta que llegó a su despacho y que está firmada por el embajador de Rusia en Bogotá, Sergei Koshkin.

La carta adjunta una declaración del Consejo de Federación de la Asamblea Federal de la Asamblea de la Federación de Rusia con respecto a la situación de Venezuela.

Esa declaración fue aprobada el pasado 27 de febrero y dice que “el uso ilegítimo de la fuerza contra Venezuela por parte de otros Estados que respaldan a la oposición será interpretado solamente como un acto de agresión contra un estado soberano y una amenaza a la paz y seguridad internacionales”.

El texto no menciona directamente a Colombia pero se trata de una resolución que iba a ser enviada a países que han estado involucrados en la crisis de Venezuela.

Sin embargo la carta fue enviada directamente como correspondencia al Congreso y no a través de los canales diplomáticos establecidos en el país que dicen que las comunicaciones deben ser enviadas a través de la Cancillería para que esta notifique a las instituciones colombianas.

La presidencia de la Cámara envió un correo a la Embajada de Rusia en Bogotá para que de manera urgente certifique la autenticidad de la carta y poder manejar el asunto.

Hay que recordar que en los últimos meses, Rusia ha reiterado que apoya a Nicolás Maduro considerándolo gobierno legítimo en Venezuela y ha enviado misiones que según afirman hacen parte de acuerdos de cooperación técnico- militares. Sin embargo han dicho que no son una amenaza para ningún país.