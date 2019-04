Afamado músico mexicano se suicida tras aparecer en lista de "MeToo"

Un reconocido músico mexicano se suicidó este lunes después de recibir acusaciones de acoso sexual en el marco de la campaña internacional #MeToo, y antes de hacerlo explicó en Twitter las razones para acabar con su vida, informó la fiscalía.

"Se trata de Armando Vega Gil", compositor y bajista de la banda de rock ‘Botellita de Jeréz’, creada en la década de 1980, comentó bajo anonimato una fuente de la fiscalía de la Ciudad de México.

Su cuerpo fue encontrado colgado de un árbol de su casa situada en el centro de la Ciudad de México, añadió la fiscalía en una tarjeta informativa.

"Hace unas horas, en la cuenta de Twitter #MeTooMusicosMexicanos, una chica me acusa de abuso y acoso. Ella narra que el episodio ocurrió cuando tenía 13 años lo cual hace que esto se vuelva grave, muy grave. Bien lo afirmo categóricamente, dicha acusación es falsa", escribió en Twitter en la madrugada de este lunes Vega, de 63 años.

En la larga carta que publicó en esa red social, el músico asegura que a lo largo de su carrera se esforzó "por la defensa a los derechos universales de los niños".

Vega, padre de un niño de 8 años, dio por hecho que la acusación acabaría con su carrera, en la que obtuvo varios premios como cuentista y poeta.

"Mi vida está detenida, no hay salida. Sé que en redes no tengo manera de abogar por mí, cualquier cosa será usada en mi contra (...) Lo que menos deseo es que mi hijo se vea afectado por la falsa acusación que se me hace", expuso.

La denuncia de la chica fue publicada de forma anónima en la cuenta #MeTooMusicosMexicanos. En ella, narra cómo conoció de forma fortuita en un mercado para músicos a Vega hace más de una década cuando ella tenía 13 años y narra cómo el compositor la hizo ir a su casa en un par de ocasiones donde la acosó tomándole fotografías y haciéndole comentarios sexuales.

El movimiento #MeToo para denunciar actitudes de acoso y violaciones sexuales no tuvo mucha fuerza en México cuando surgió en 2017 a raíz del escándalo del productor estadounidense Harvey Weinstein, pero en el último mes ha tenido un enérgico impacto en el mundo de la academia, la música, el periodismo e incluso entre organizaciones no gubernamentales.