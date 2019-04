¿Taylor Swift luce un anillo con las iniciales de su novio?

Uno de los compañeros de reparto de la cantante en la película 'Cats' ha compartido en Instagram una imagen en la que ella aparece luciendo un anillo dorado en el dedo corazón con las letras J y A.

En 'Call It What You Want', uno de los temas de su último disco que se cree que habría dedicado a su nuevo novio Joe Alwyn, Taylor Swift resume en unas pocas frases la diferencia entre esa relación sentimental adulta y el resto de romances de juventud que inspiraron algunos de sus mayores éxitos: "Quiero llevar sus iniciales en una cadena alrededor de mi cuello / No porque le pertenezca / sino porque él me conoce de verdad / Que es más de lo que el resto puede decir".

En la vida real, la cantante ha tratado de mostrarse lo más discreta posible acerca de su historia de amor con el actor británico: al margen de algunas fotografías obtenidas por los paparazzi, ellos nunca han querido posar juntos en la alfombra roja -de hecho, Taylor acudió por separado y casi a escondidas a uno de los saraos posteriores a los premios Bafta en que habían arrasado las películas en que participaba Joe- y no han hecho aún 'oficial' su noviazgo en las redes sociales.

Sin embargo, parece que la estrella del pop podría haberse inspirado en la letra de su propia canción para hacer un guiño a su pareja -y según todos los rumores, futuro prometido- de cara a la fiesta con la que tanto ella como el resto del reparto de la película 'Cats' celebraron este fin de semana el final del rodaje.

El actor Eric Underwood, uno de los protagonistas del filme, ha compartido en su cuenta de Instagram un selfie en el que Taylor y él aparecen posando muy sonrientes, ella ataviada con un apropiado vestido con estampado de leopardo y un anillo muy visible en el dedo corazón de la mano izquierda que parece adornado con las letras J.A., las iniciales de Joe.

La sección de comentarios de la publicación no ha tardado en llenarse de comentarios de fans de la artista que aseguraban no ser capaces de "lidiar" con lo romántico de ese gesto y el significado que encerraría.