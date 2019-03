“Un burro hablando de orejas”: Uribismo a Vargas Lleras

La columna que escribió Germán Vargas Lleras lanzando acusaciones en contra del Gobierno por entregar, supuestamente, mermelada a algunos integrantes de Cambio Radical no cayó bien en el Centro Democrático y desde allí le dejaron saber que él, no es el más indicado para hablar de estos temas ya que fue quien manejó la chequera del gobierno anterior.

Desde el uribismo aseguran que Vargas Lleras está mostrando su desespero por el poder que ha perdido en Cambio Radical y por el posicionamiento que ha tenido Alex Char en la colectividad.

“Le recomiendo al doctor Germán Vargas Lleras, que si está iniciando su campaña presidencial escoja un tema que no lo involucre a él porque no tiene ninguna autoridad para hablar de la mermelada. El gobierno Santos se caracterizó por ese tema y debo recordarle que el presidente Duque no acudirá a esa práctica que tanto usó él”, dijo el presidente del Congreso Ernesto Macías.

En el Centro Democrático indican que muchos legisladores de Cambio Radical están apoyando al Gobierno Duque, sin nada a cambio, pero que sienten temor porque Vargas Lleras los ha amenazado con la Corte Suprema de Justicia. “Es un burro hablando de orejas, pero además le queda muy mal a Germán Vargas Lleras, quien ha sido el rey de la mermelada y el clientelismo, hablare de estos temas y hacer denuncias sin fundamentos. EL Gobierno conoce la separación de poderes y se trabaja por una política transparente, pero el excandidato presidencial quiere presionar para que le den puestos”, dijo el representante Edward Rodríguez.

Sobre el tema: Vargas Lleras denuncia mermelada para los rebeldes de Cambio Radical

Agregó que Vargas Lleras está agarrando a “coscorrones” a sus propios congresistas y que esa jugada política le saldrá mal en unos meses cuando todos estén respaldando a la familia Char.

Entre tanto el senador Ciro Ramírez aseguró que al excandidato presidencial, que se quemó en las pasadas elecciones, le queda muy mal hablar de estos temas ya que fue el rey de la mermelada y del clientelismo en el gobierno Santos.

“Las peleas internas de Cambio Radical deben quedar allí y segundo no se pueden traer fantasmas utilizando el Gobierno del presidente Duque que ha dicho No a la mermelada. Las malas prácticas del gobierno Santos fueron muy famosas y allí el copiloto fue Germán Vargas Lleras, así que debe es organizar su partido antes de decir mentiras”.

A su turno el senador Santiago Valencia explicó que el relacionamiento de este gobierno con el Congreso ha cambiado y que por esa razón hay muchos sectores molestos ya que se quedaron sin nada. “Es absurdo y lamentable que se hagan esas acusaciones porque este Gobierno desde el día 1 ha demostrado que no se entregará mermelada y que no hay burocracia. Eso ha cambiado el relacionamiento del Gobierno con el Congreso, incluso, a costa de que no se aprueben proyectos. Quienes estuvieron en la mermelada vienen a hablar del tema y no están listos para dejar su politiquería”.