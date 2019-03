¡Contundente! La respuesta de Selena Gómez ante lo dicho por Justin Bieber

Una fuente muy cercana a la actriz y cantante aseguró a RadarOnline, que ella ya no tiene nada que ver con Justin Bieber.

“Selena ya cerró esa puerta y se encuentra en un muy buen lugar porque él ya no es parte de su vida. Ella no quiere tener nada que ver con ninguno de los dos y no entiende por qué él la volvió a mencionar”, dijo al medio.

Lea también: The Cure y Radiohead miembros del "Rock and Roll Fame" 2019

Todo esto a raíz de las declaraciones, donde el artista afirmó que Selena ocupa un espacio importante en su corazón y aun la ama, pero ahora esta con su actual esposa Hailey Baldwin siendo lo mejor que le ha pasado en la vida.

Parece que así se acaban las especulaciones sobre una de las parejas más famosas, que dieron de hablar en su momento en la prensa internacional.

Lea también: El perfil de Facebook de la cantante Ana Gabriel fue hackeado