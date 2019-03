'Supermán' López: Vamos por buen camino con vistas al Giro de Italia

Tras adjudicarse la 99ª edición de la Volta Ciclista a Catalunya, el colombiano Miguel Ángel López (Astana) destacó que su preparación va "por el buen camino" con vistas al Giro de Italia, uno de los objetivos del año.

No tiene kriptonita: 'Supermán' López, campeón de la Vuelta a Cataluña

Tras resistir en la última etapa a los ataques de Adam Yates (Mitchelton-Scott), que terminó segundo en la general, 'Supermán' Lopez inscribió su nombre en el palmarés de la tercera etapa por etapas más longeva tras el Tour de Francia y el Giro.

"Vamos por el buen camino con vistas al Giro. Después de Colombia, veníamos de hacer París-Niza, que nos la tomamos con mucha calma, y en Cataluña afrontábamos la carrera concentrados, con un equipo que me ha respaldado. Tenía la tranquilidad de que estábamos haciéndolo bien y que algo podríamos hacer", explicó tras confirmar su victoria.

Precisamente su equipo le arropó en los últimos kilómetros y pudo dar caza a Adam Yates que, por momentos, se situó como líder virtual de la carrera.

"Sabíamos que habría mucha guerra hasta el final, teníamos al equipo mentalizado para esta última batalla. Tenía a compañeros que todavía tenían mucho por dar, he aprovechado su trabajo y luego hemos tenido control hasta el final", analizó.

En cualquier caso, negó que en algún momento viera peligrar el liderato ya que "ante la presión hay que saber tener mucha calma y tranquilidad para aguantar bien los cartuchos".

"En ningún momento vi peligrar la carrera, porque tenía mucha fe en mí, mucha confianza y sabíamos que hasta que no se pasa la línea de meta no hay nada ganado. Al final nos hemos encontrado bien. El equipo me respaldó como nunca", agregó.

Un triunfo en la general que López celebró, especialmente, por su futura paternidad. "Es una emoción muy grande. Esta ya es mi segunda carrera del año ganada. Venía muy bien de Colombia y tenía la motivación de dedicarle la victoria al bebé que viene de camino. Esto me permite hacer las cosas con más fuerza", zanjó