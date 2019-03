Uribismo defenderá transporte escolar en zonas rurales

La iniciativa de las senadoras del Centro Democrático, Ruby Chagüi y María del Rosario Guerra, busca garantizar el transporte escolar rural para niños y jóvenes en Colombia, fue acogida y aprobada en el artículo 163 del Plan Nacional de Desarrollo.

“Es muy importante que se garantice el transporte escolar rural a los niños y jóvenes en Colombia, especialmente en esas zonas rurales donde el acceso es más deficiente y es una causal de deserción escolar. Es por eso que el Ministerio de Transporte, junto con el Ministerio de Educación y los entes territoriales, serán los encargados por medio de una caracterización de zonas, expedir reglamentos de carácter especial y transitorio para que se preste y garantice este servicio”, aseguró la congresista Chagüi.

Con esta propuesta se pretende mayor vigilancia y control del servicio de transporte que se presta a los niños y jóvenes que viven y estudian en zonas rurales del país, a partir de su formalización, para que así se proteja el acceso efectivo de esta población al sistema de educación.

Por su parte la senadora María del Rosario Guerra destacó: “No podemos seguir viendo a niños caminando dos horas de ida y dos de regreso para llegar a sus escuelas, por eso nace la proposición de que se les dé prioridad a los niños y jóvenes en las zonas rurales con un transporte que les permita seguridad y dignidad en sus desplazamientos”.

La senadora Chagüi mencionó que al garantizar el transporte escolar se estará contribuyendo al incremento de las inscripciones de matrículas y a la disminución de la deserción escolar de los niños y jóvenes en los colegios, favoreciendo los índices de inclusión educativa en Colombia.

“La tasa neta de matrícula escolar de los jóvenes que viven en las regiones remotas es de 54 por ciento para educación secundaria, y 26 por ciento para educación media según el DNP, una diferencia cercana a los 20 puntos porcentuales con respecto a las ciudades. Lo que queremos es aumentar las inscripciones de nuestros niños y jóvenes a los colegios y que sobretodo, permanezcan y no desistan”, enfatizó.

Y continuó “La educación es el vehículo para generar mayor equidad en el país, una sociedad más educada se traduce en mayores oportunidades y en acceso a empleos dignos y de calidad para todos los colombianos”.

La proposición se gestó reconociendo y entendiendo las realidades y necesidades de los sectores rurales, las cuales han sido clave para la construcción de iniciativas van a fortalecer el PND y consolidarlo como una hoja de ruta sólida para los próximos cuatro años.

La iniciativa de las senadoras del Centro Democrático acogida en el Plan Nacional de Desarrollo, surtirá su trámite en la plenaria del Congreso.