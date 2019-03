El perfil de Facebook de la cantante Ana Gabriel fue hackeado

La cantante mexicana publicó en su cuenta Instagram que su cuenta de Facebook fue hackeada, donde cambiaron sus contraseñas y foto de perfil.

“Amigos, cuando Ustedes van a mi página de FB si ven la de siempre, pero no ven las publicaciones recientes, cuando Yo abro mi FB aparece esta imagen que les comparto, desafortunadamente no podrán ver lo que viene de los shows que están por venir, solo espero que FB responda a un mensaje que les envié, los mantengo al tanto, corran la voz para que a las personas que les gusta mi página sepan que no les estoy ignorando, les mando besitos de Avión”, es el texto que acompaña la imagen donde se ve el perfil de su cuenta oficial.

Cabe aclarar, que Ana Gabriel publica contantemente todos los eventos y presentaciones que realiza, además, es el medio por el cual está en contacto con todos sus seguidores.

Recordemos que la artista estará este 30 de marzo en el Movistar Arena junto a la cantante de música popular Paola Jara.

