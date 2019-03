Debate por doble instancia de Álvaro Ashton llega a la Corte Constitucional

Que en el año 2018 haya entrado en vigencia la doble instancia para congresistas, sin haber especificado el tiempo que demoraría la aplicación de la misma, puso en aprietos a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, y ahora será la Corte Constitucional la que determine si por seguir con los procesos -mientras se creaban las salas necesarias para cumplir la norma-, se violaron los derechos aforados, como el ex congresista Álvaro Ashton.

La Corte Constitucional decidió revisar la tutela que le fue negada a Ashton en primera y segunda instancia en la que reclamaba que la Sala de Instrucción -que para eso momento solo existía en el papel-, fuera la que asumiera el proceso que le adelantan por presunta parapolítica. Aseguraba la defensa del ex congresista, que se le estaban violando los derechos al debido proceso, la dignidad humana, la libertad y tutela judicial efectiva.

La Sala de Selección presidida por la magistrada Gloria Stella Ortiz, explicó que hay aspectos importantes por definir sobre el alcance del derecho a la doble instancia y por ello revisarán el tema.

"Primero, definir el alcance del derecho a la tutela judicial y efectiva y doble conformidad, y en general, el debido proceso en relación con los procesos en curso cuando entró en vigencia el acto legislativo 01 de 2018. Consideramos que este es un tema con relevancia constitucional en relación con los derechos fundamentales en juego", dijo la magistrada.

El pronunciamiento de la Corte resolverá muchas dudas, pues no ha ido solo el ex congresista Ashton el que ha insistido en la violación de derechos por la no aplicación de la doble instancia. El estudio del caso lo iniciará la magistrada Diana Fajardo.

