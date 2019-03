La mala fama de Meghan Markle

Con el apodo de "Me-Gain" que español traduce “Yo gano” se conoce a la nueva integrante la familia real, así lo informo el editor en jefe David Jenkins de todo lo relacionado a la realeza, quien asegura que es una mujer problemática teniendo una actitud bastante arrogante y provocando que mala relación todos los que la rodean.

Según en palabras de Jenkins al medio RadarOnline. "Camilla realmente no habla con Meghan. No es amigable con ella", agregó la fuente. Y donde agrego: "Esto es la vida real, y no eres una actriz que interpreta un papel".

Pues en los últimos días se confirmó, que parte de su personal de servicio pasó su renuncia diciendo que era demacrado, pues soló llevaban trabajando para ella seis meses y esto ha aumentado los rumores de su actitud negativa y poco amigable.

Cabe recordar que por estos días Meghan Markle se encuentra esperando un bebe del príncipe y esposo Harry, donde ha sido el foco de todos los medios, pues aún no se conoce el sexo de la criatura.

