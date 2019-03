“Márquez y ‘El Paisa’ no le pueden temer a la paz”: Nestor H. Martínez

Después de conocer la nueva carta de varios excomandantes guerrilleros que están apartados de su tránsito a la legalidad argumentando falta de garantías y retrasos en la implementación, el fiscal Néstor Humberto Martínez recordó que en los casos puntuales de Iván Márquez y de alias ‘El Paisa’ no hay proceso alguno por lo que no entiende las posiciones planteadas sobre temores jurídicos.

“Es una pena, yo he dicho públicamente en varias ocasiones que la Fiscalía no tiene elementos para imputarles conductas punitivas a ellos. Si no hay incursión en delitos, ¿a qué le temen? ¿porque no le pueden temer a la paz”, señaló el fiscal.

Martínez indicó que es lamentable que se esté usando la excusa de la seguridad jurídica para no estar dentro del proceso de paz como los demás integrantes de la Farc. Indicó que ha tenido conversaciones con el expresidente Juan Manuel Santos para que estos excomandantes sepan que no hay pendientes con la justicia.

“Inclusive, podemos hacer mucho más los dos para que les llegue bien el mensaje y se reincorporen al proceso de paz, porque Colombia los quiere tener es en la paz y no en el conflicto armado”.

Aunque los excomandantes y excombatientes tienen libre movilidad por el país, desde hace más de ocho meses que Márquez y el ‘Paisa’ abandonaron el espacio territorial de Miravalle y desde allí se les perdió el rastro.