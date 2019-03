“Minga” de senadores reclaman en Casa de Nariño presencia de Duque en Cauca

Una delegación de más de 30 congresistas del suroccidente del país y otras regiones que se sumaron llegaron a Casa de Nariño sin cita previa, buscando dialogar con el presidente, Iván Duque, para buscar salidas a la crisis que se registra por el bloqueo de la vía panamericana.

Realizaron una manifestación a la entrada del Palacio Presidencial, por lo que el presidente Duque delegó una comisión de alto nivel en cabeza del propio consejero presidencial, Jaime Amín, quien intentó mediar en la situación, aunque el grupo insistía en hablar directamente con el jefe de Estado.

El senador indígena Feliciano Valencia afirmó que se agotaron los temas con la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y la delegación de Gobierno, por lo que se requiere, "la presencia del Presidente para definir los temas en los que no se ha podido avanzar en la comisión y que son de absoluta decisión del mandatario".

Desde el Gobierno se propuso recibir este jueves a una comisión de los senadores en horas de de la mañana, que tenga una vocería clara y los puntos concretos de los senadores, donde la mayoría reclama la presencia del jefe de Estado en Cauca para buscar una rápida solución a la crisis con los indígenas, conjurar el paro y desbloquear la Panamericana.

Esto causó incomodidad de varios de los senadores, entre ellos el indígena, Feliciano Valencia, quien afirma que, "no nos escuchan, intentamos dialogar con el presidente Duque y no fue posible, veníamos a tratar de conversar con él para buscar soluciones pero no fue posible".

Sin embargo, el presidente Duque decidió recibir a un pequeño grupo de congresistas que incluyó a Paloma Valencia del Centro Democrático, Jhonatan Tamayo del ASÍ, Vitervo Pal Chucan del Partido Aico, Berner Zambrano de La U y Liliana Benavides del partido Conservador.

"Compartimos sus preocupaciones y reiteramos nuestra voluntad de diálogo con comunidades indígenas. Queremos llegar a acuerdos razonables. Rechazamos vías de hecho", expresó el mandatario.

El senador Zambrano que participó del diálogo con el jefe de Estado aseguró que el presidente se comprometió a que este jueves, "asiste una nueva comisión del alto gobierno a charlar con la comunidad indígena del departamento y el próximo sábado ministros estarán presentes en el departamento dialogando con el sector empresarial, con la bancada de Nariño y con la dirigencia".

Sin embargo, varios de los congresistas no se vieron allí representados, entre ellos, Katherine Miranda del partido Verde quien afirmó, “no mienta presidente. Usted entró a sus amigos, afuera quedamos más de 50 congresistas de todos los partidos políticos que nos fuimos ante su negativa al diálogo”.

Agregó que, "ante la negativa del presidente Duque de recibir un grupo nutrido de Congresistas hemos decidido retirarnos, el presidente Duque no tiene voluntad de negociar con la Minga y encontrar una solución al conflicto que ahorita tenemos".

La división entre el Congreso es evidente, otros sectores del legislativo mostraron su respaldo al Gobierno, como el representante del Valle, Gabriel Velasco quien publicó en sus redes sociales, " como Senador Vallecaucano reitero mi posición, el presidente, Iván Duque NO debe hacer presencia en el Cauca, hasta que detengan las vías de hecho y cualquier acción criminal. El gobierno siempre ha demostrado su voluntad de dialogo. No acompaño iniciativa de colegas de la región".

Entre tanto, el presidente del Congreso, Ernesto Macias afirmó que se convocará a las sesiones y la obligación de los congresistas "es asistir al Congreso, este es un tema de gobierno, el legislativo tiene que trabajar", esto frente a las advertencias de los senadores de suspender su participación en el parlamento hasta que se supere la crisis del Cauca.