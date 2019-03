Investigación sobre Rusia dio un segundo aire a Trump, según Time

La conclusión de la investigación del fiscal designado, Robert Mueller, para la llamada “trama rusa”, la intervención de servicios de inteligencia rusos en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, le ha dado un segundo aire a la administración Trump luego de casi 22 meses de incertidumbre por la posibilidad de que el mandatario estuviera involucrado.

Esta “segunda oportunidad” que recibe el presidente se ve plasmada en la portada de la próxima edición de la revista TIME, en la cual muestra a un Trump tranquilo que se protege de la lluvia con un paraguas que está marcado con el escudo del Departamento de Justicia de los EEUU.

Esta alegoría se relaciona directamente con que el informe de Mueller haya concluido que ni el presidente ni su gabinete estaban vinculados con la trama rusa, lo cual Trump llamó en su momento como una “total exoneración”. Por eso en la imagen podemos ver al paraguas (Departamento de Justicia) que protege al presidente de toda la lluvia de críticas y ataques de sus detractores, el resultado de la investigación cambia de manera radical el panorama político y electoral para 2020.

Ad portas de las elecciones presidenciales del próximo año, el veredicto de la investigación cae como un bálsamo a un presidente que se había visto amenazado con un posible juicio político debido a estas críticas que lo rodeaban. Muchos demócratas que confiaban ciegamente que la investigación de Mueller supondría la estocada final para un gobierno que tambaleaba, se encontraron con un muro de concreto que les ha cambiado su plan de vuelo.

Por su parte Trump ha utilizado este hecho para justificar su actuar y defenderse de lo que él llamó una “cacería de brujas” . Junto con el incremento de opciones laborales en el país, la legislación de reforma de prisión, el repunte económico, las negociaciones con Corea del Norte y su lucha contra el Estado Islámico, este resultado de la investigación supone otra carta que presentará para los comicios presidenciales, frente a lo que él llama “las millones de mentiras de los demócratas.

Aunque los demócratas piden una revisión completa del informe de Mueller, lo cierto es que el veredicto del Fiscal General, William Barr, le ha apagado las luces a las esperanzas de un posible impeachment. Sin embargo esto no significa que no se siga indagando, pues aunque Mueller concluyó que el presidente no se vio involucrado en la trama rusa, tampoco lo exonera de esta.

Sea como sea, el paraguas que protege a Trump le servirá para mantenerse seco durante un tiempo. La incógnita recae en si este será suficiente para mantenerlo así hasta los comicios presidenciales del próximo año.