Medellín visita al Cúcuta en adelanto de la fecha 16

Cúcuta Deportivo e Independiente Medellín también adelantan fecha, y hoy desde las 6:00 PM, jugarán en el estadio General Santander por la jornada 16 de la Liga.

El partido se llevará a cabo este jueves porque el escenario recibirá otras actividades entre el 17 y 18 de abril. Cúcuta viene de perder en casa ante Atlético Nacional 3-1, ya son dos derrotas consecutivas, también cayó 1-0 con Bucaramanga, ambos rivales directos, por eso el equipo de la frontera buscará retomar el camino.

Con 20 puntos es quinto, y para recibir a los antioqueños volverá a contar con el volante Diego Chica, expulsado en la jornada 10.

Por su parte Independiente Medellín que no pierde hace 5 jornadas, viene de golear 4-1 al Envigado, pero no le rinde en la tabla de posiciones, es 13 con 13 unidades, pero un partido pendiente. El técnico ecuatoriano Octavio Zambrano no contará con Jesús Murillo por acumulación de tarjetas amarillas. Seguirá sin Andrés Ricaurte, uno de sus referentes y quien paga dos semanas se suspensión.

Andrés Rojas de Bogotá será el árbitro del partido con la asistencia de Cristian de la Cruz y Fredy Moyano.

Datos:

-Independiente Medellín acumula cinco victorias seguidas como visitante ante Cúcuta en Primera A; le ganó todos los juegos desde 2010 a 2015.

-Cúcuta se mantuvo invicto en los primeros siete partidos del torneo (5V 2E) pero cayó en tres de los cuatro siguientes (1V).

-Independiente Medellín ganó tres de sus últimos cuatro partidos en el torneo (1E), esto luego de no tener triunfos en los seis primeros juegos (3E 3D).

Posibles formaciones:

Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra; James Castro, Brayner García, Javier López, Mauricio Duarte; Diego Chica, Harrinson Mancilla, Jeysen Núñez, Matías Pérez, Luis Miranda y Jonathan Agudelo.

Independiente Medellín: David González; Elvis Perlaza, Héctor Urrego, Jesús Murillo, Luis Tipton; William Parra, Diego Arias, William Arboleda; Leonardo Castro, Diego Herazo y Germán Cano.