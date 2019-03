Atacante de Christchurch es vinculado con grupo de extrema derecha europeo

El Canciller austriaco Sebastian Kurz ha reportado que el atacante que perpetró la masacre en dos mezquitas de Christchurch, Nueva Zelanda, asesinando a 50 personas, tenía vínculos financieros con un grupo de extrema derecha que tiene presencia en Italia, Reino Unido, Alemania, Francia y Austria, llamado Generation Identity.

Martin Sellner, líder de la sede austriaca del movimiento, recibió € 1,500 a principios de 2018 de un donante con el mismo nombre que el atacante de Christchurch, Brenton Tarrant. Según el primer ministro Kurz las autoridades registraron la vivienda de Sellner y confiscaron dispositivos electrónicos para investigar una "donación desproporcionadamente alta" del atacante.

En su canal de Youtube Sellner argumenta que no hace parte de ninguna organización terrorista y que no tiene nada que ver con Tarrant. Respecto al dinero recibido se refirió argumentando que él lo habría aceptado de manera pasiva. En su cuenta de Twitter escribió: "Lo siento, pero no puedo preguntarle a cada donante si tiene planes de cometer un ataque terrorista en un año, y si es así, recuperar su dinero".

Por cuestiones del destino, si se quiere llamar así, la Fiscalía de la ciudad austriaca de Graz se topó con esta donación por error mientras se encontraban realizando una investigación sobre posibles delitos financieros de Sellner. Esto llamó la atención de los investigadores e instó a buscar conexiones criminales entre el líder de extrema derecha austriaco y el atacante de Christchurch.

El movimiento Generation Identity en Europa posee una ideología de extrema derecha y antimigrante. Nació en Francia y se ha extendido a distintos lugares de Europa en especial a países que colindan con el mediterráneo debido a la alta afluencia de refugiados que buscan asilo en estos países. Son creyentes de teorías conspirativas como la contra- jihad, que argumenta el constante asedio por parte del mundo musulmán al pueblo occidental hasta el punto de someterlo.

