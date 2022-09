Gamero a los otros técnicos: "Quítense la responsabilidad y dénmela a mí"

El entrenador de Millonarios, Alberto Gamero, habló con El Alargue de Caracol Radio sobre la actualidad del equipo, que es líder absoluto de la Liga Colombiana, mantiene el invicto en el torneo y además es altamente elogiado como el que mejor fútbol practica en la actualidad.

Sin embargo, las críticas para el conjunto Embajador también se hacen presentes en la opinión pública respecto a la falta de resultados en el proceso del técnico samario, que ha llegado a instancias finales pero no termina logrando el título.

Justamente sobre esa premura por parte de algunos sectores de la hinchada de obtener un resultado que se traduzca a un título, Gamero dijo: "No tenemos afán. Estamos haciendo nuestro trabajo, estoy haciendo la idea que quiere todo técnico, que su equipo juegue bien y proponga y a eso estoy apostándole. El fútbol moderno es ida y vuelta, fútbol propositivo y nosotros lo estamos haciendo. Desespero no tengo, las cosas se dan. Dios sabe cómo hace sus cosas".

Le puede interesar:

Sobre uno de los aspectos más importantes que deben trabajar en el club, respondió: "La parte mental, la cabeza del jugador es un trabajo que tenemos a diario, porque en el momento no le decimos a un jugador que no hemos ganado nada, no. Hemos ganado prestigio, jerarquía, respeto, muchas cosas, es tratar de que el jugador sepa que esto no es un partido y cabalgar el torneo, es el día a día, que el jugador sepa que esto termina en diciembre y ojalá termine como queremos".

Por su parte, se refirió a la presión que carga precisamente por las críticas a la falta de resultados: "Aquí solo se dice que Millonarios juega bien y no es campeón. Que los demás jueguen bien y sean campeones. Yo ya he dicho algo, quítense toda la responsabilidad todos los demás técnicos y dénmela a mí no más, porque veo que todos se quitan la responsabilidad y me la dan a mí, yo la asumo".

A su vez, destacó el apoyo que ha tenido por parte de los directivos del equipo albiazul: "Yo me comunico mucho con ellos, hablamos mucho, tenemos comité y me dan la tranquilidad a mí, porque eso significa que si no haces las cosas bien te vas enseguida, porque a uno lo contratan para trabajar y no hacer magia, el trabajo no es a corto plazo. Tengo un voto de confianza de los directivos".

Finalmente, se refirió a darle rodaje a los jugadores que no son titulares de cara a los partidos que se vienen, buscando que todo el equipo llegue a tono a la fase final.

"La idea no es la rotación, porque hay jugadores que entre más ritmo tenga se van a sentir mejores. La idea es darle menos minutos a los que están jugando, pero que actúen, poner a descansar no sabe uno si es bueno o malo, porque hay unos que entre más ritmo tengan se van a sentir mejores", concluyó.