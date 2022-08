Cómo superar una adicción

La sociedad misma se ve enfrentada a circunstancias que la ponen en vulnerabilidad, el ser humano es quien toma sus propias decisiones y es quien pone limites en su vida, de esa manera, logra vivir adecuadamente, compartir y gozar de lo que tiene a su alrededor sin que nada ni nadie le dañe su entorno. Ahora bien, estar en un problema de adicción sea cual sea, no es para nada fácil pues muchas de estas personas inician con una inquietud de experimentar, una idea de “si lo hago, logro ser aceptado”, un impulso de emociones, una presión social o por diversas circunstancias que los orientan a buscar una salida a esas dificultades, sin comprender que cualquier cosa que se vuelva adicción, es perjudicial para la salud y para la propia vida.

Como es el caso de Juan Luis, quien llevaba más de 30 años con su adicción a las drogas, nos comenta que si es posible salir de estas situaciones mientras la decisión sea por voluntad propia y no por obligación “Eso de ser obligado es algo imposible, es una decisión propia, el atravesar una adicción no es para nada fácil, ver que todo cambia, que ya esas personas no están es difícil, y solo quienes hemos pasado por esto, sabemos el daño que se hace, es el único que debe ayudarse, tener determinación y decir no más, darse esa oportunidad de salir”.

La aceptación, la voluntad, el buscar ayuda y no callar, son los pasos para abrir la puerta y encontrar el proceso de cambio dejando a un lado esos prejuicios y rechazos y tomar la decisión voluntaria de querer salir de esa adicción y darse la oportunidad de mejorar su calidad de vida, recuperar el tiempo, y salir adelante motivado por la familia y aquellas cosas son importantes y que se perdieron por esta situación.

Escucha el programa completo, conversando con Juan Luis Castellanos, quien nos comparte su historia de vida, como afronto y logro salir de la adicción a las drogas; también estuvo en el programa Martha Suescun, psicóloga especialista en adicciones, directora de la Fundación libérate, hablando sobre cómo superar una adicción.