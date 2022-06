Arriero: "Iba a estadios donde me gritaban interino, y eso me dolía"

El entrenador de Atlético Nacional, Hernán Darío Herrera, habló con El VBar de Caracol Radio un día después de haberle dado el título al conjunto Verdolaga la estrella 17 ante Deportes Tolima en Ibagué.

Entre tanto, el antioqueño se refirió a la gestión de grupo como clave del triunfo, su continuidad en el equipo y contó la historia de cuando lo enviaron a caminar por la Plaza Botero de Medellín tras hacer un reclamo colectivo.

Gestión de grupo como la base del título

"Hay una unión, se armó un equipo y la amistad con los jugadores. Todos los que hacen parte de Nacional nos unimos, volvimos a lo que yo viví cuando era jugador que éramos amigos y teníamos el fin de ganar".

Tensión en el momento del penalti

"Recé mucho, miré para arriba, invoqué mucha gente y yo creo que fue algo de arriba. Hay una energía muy grande que me protegió. En ese penal, lo canté como si fuera el título. Nosotros no preparamos los penales porque no se llamaron, esperamos hasta el último momento y yo creo que hasta Zubeldia nos ayudó".

Ganar la final por encima de jugar bien

"En Medellín Nacional fue muy superior, en Ibagué Tolima fue superior el primer tiempo. A Hernán Torres no tuve la oportunidad de hablar con él, pero era para felicitarlo, es un equipo muy bueno, muy competitivo. Nos faltaron muchas cosas, pero había que ganar la final, a mi no me interesaba ser primero en la reclasificación sino entrar a los cuadrangulares".

"Nacional no ha jugado mal, ha jugado bien. La historia de Nacional dice que hay que jugar bonito, golear y gustar, en una final no se puede dar. Yo dije que si Nacional me pagara por jugar bonito, pues lo pongo a jugar bonito, pero a la hinchada le interesaba salir campeón. Ayer era un partido no para jugar bonito. Nunca había enfrentado a Tolima con Nacional, que era el papá de Nacional, yo ayer hice otra propuesta a Tolima de jugar con garra y con lucha, lo podía haber ganado Tolima".

Anécdota de la Plaza Botero

"No fue por un aumento de sueldo. Era como un reclamo que yo hacía grupal, donde en ese momento teníamos un trabajo muy exigente, empezando desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hay una reunión y a unas personas no les gusto eso, del reclamo para el grupo, porque no podían estar todo el día en una cancha sin comer. Salimos de esa reunión y me dijeron que si no me gustaba había mucha gente en la Plaza de Botero caminando. Respeté ese comentario, pero me dolió mucho, porque soy una persona que ha sido leal, seria y trabajadora, ese comentario no cabía en lo que yo estaba pidiendo".

Su continuidad aún no es oficial

"Yo escuché el comentario del presidente, que yo tenía el apoyo. El presidente y yo hemos tenido buena comunicación, hemos estado bien, hablamos todos los días, nos sentamos a ver lo que necesita Nacional. Tengo que darle reconocimiento al presidente Emilio porque me dio toda la disposición de lo que yo necesitaba en Nacional, pero no hemos tenido el diálogo de mi continuidad en Atlético Nacional".

"Oficialmente no me han llamado. No me he sentado con el presidente, solo los comentarios de que el presidente me dio el apoyo, pero sentarme y que el presidente me diga que soy el técnico en propiedad, sería muy bueno. Yo iba a estadios donde me gritaban interino, y eso me dolía mucho. En propiedad cuando me digan, yo ahí digo que soy el entrenador en propiedad de Atlético Nacional".

Descubrimiento de Kevin Mier

"Yo me fui a un torneo en Bucaramanga de las menores y vi a ese arquero, porque Nacional llevaba un buen equipo y no le pudo hacer un gol a él, ese cuadrangular me lo ganó Kevin Mier. Yo dije que trajeran ese arquero para Nacional, casi se nos va, pero yo ya lo conocía, sus fortalezas, lo único que le dije fue que me hiciera lo mismo que me hizo en Bucaramanga y lo hizo".

Refuerzos de cara al próximo semestre

"Hay que pensarlo bien, porque después de una alegría, decir qué le falta al equipo, es ir a la contra de los jugadores, hay que disfrutar de este título y cuando tenga la oportunidad que, si Dios quiere me nombren entrenador en propiedad, decir qué es lo que me falta".