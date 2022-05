¿Renunciaría el fiscal Barbosa para que Duque deje uno nuevo?

¿Renunciaría el fiscal Barbosa para que Duque deje un nuevo fiscal?

En Casa de Nariño se está considerando que renuncie el actual Fiscal General, Francisco Barbosa, según confirmaron fuentes consultadas por Caracol Radio que aseguran que se está analizando la posibilidad, esto con el objetivo de que el presidente Iván Duque pueda proponer una nueva terna de la que saldría un nuevo fiscal general que sea afín a este Gobierno para los próximo 4 años.

Cómo ya se probó con el caso del Fiscal Barbosa, y como ya lo falló el Consejo de Estado el periodo es personal y no institucional.

El periodo del actual fiscal culmina en febrero de 2024, en menos de 2 años, sin embargo, según las fuentes consultadas, un proceso de elección de un nuevo fiscal de una nueva terna propuesta directamente por el presidente Duque garantizaría que el cargo sea ocupado por alguien cercano a su administración, independientemente de quien logre llegar a la Casa de Nariño en las próximas elecciones. Falta ver si el Fiscal Barbosa está dispuesto a dejar la Fiscalía cuando resta casi la mitad de su periodo.

Sin embargo, otras fuentes han asegurado a este confidencial que el Fiscal no está dispuesto a esto y que el Presidente no se ha pronunciado directamente. ¿Dónde está el interés en que el periodo del fiscal termine en el 2022 y no en el 2024?, ¿Para qué?