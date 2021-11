Demandaré a quienes inscritos por firmas realicen consultas: R. Hernández

En diálogo con 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló Rodolfo Hernández sobre su aspiración a la presidencia de la República y el plan de gobierno que pretende desarrollar en el próximos cuatro años.

SECUESTRO DE SU HIJA

En un principio, el candidato habló sobre un episodio difícil con su hija adoptiva, la cual fue secuestrada por el ELN en 2014 y pedían dos millones de dólares por su rescate

"No pagué ese cifra porque era fomentar esta actividad delictiva, corrimos los riesgos como familia y no cancelamos esa cifra. La buscamos por cielo y tierra", comentó.

ELN

Sobre el ELN, Hernández comentó que, en caso de ganar la presidencia, él se sentaría a hablar con este grupo en un eventual proceso de paz, ya que no puede transmitir la angustia y dolor que sintió en el pasado a los colombianos y tomar venganza.

"Haría todo lo posible para hacer un proceso de paz con el ELN. Le daría otro sí al Acuerdo de Paz con las Farc", reiteró.

SU INTERÉS EN LA PRESIDENCIA

Llegó a la alcaldía de Bucaramanga, y a pesar que las encuestas no lo favorecieron resultó ganador. Siente que no tiene miedo, no quiere hacer alianza, y se inscribió como candidato independiente ante la Registraduría con más de 1'400.000 firmas.

"Yo me inscribí como independiente. Yo tengo que hacer honor a la firma que hice delante de los funcionarios de la Registraduría. Yo voy a demandar a todos los que se inscriban con firmas y luego armen consultas". reiteró.

EL PANORAMA EN UNA SEGUNDA VUELTA

Rodolfo Hernández no cree en escenarios hipotéticos, y considera que él será el vencedor en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.