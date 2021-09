¿Qué tan conveniente resulta suspender la ley de garantías electorales?

Justo cuando el país empieza a definir las candidaturas presidenciales y los debates sobre la transparencia electoral están a la orden del día. Aparece un elemento, o más bien un proyecto que podría generar desconfianza en la ciudadanía. Se trata de la suspensión del artículo 38 de la ley de garantías, ley que establece las restricciones para que autoridades locales no puedan celebrar convenios interadministrativos ni de contratación directa cuatro meses antes de las elecciones. Con esta modificación, que está incluida en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2022, se abre la puerta para que alcaldes, gobernadores y otras autoridades contraten sin ningún problema, esto bajo el argumento del ministerio de Hacienda de la reactivación económica y de no limitar la ejecución del presupuesto en las autoridades territoriales.

La ley de garantías, que tiene como naturaleza evitar el uso de recursos públicos en época de elecciones con fines proselitistas o en beneficio de algunos sectores políticos, se intentó eliminar en el pasado Código Electoral, en 2018 el presidente Duque expresó las intenciones de modificarla y en julio de este año, el partido de gobierno presentó un proyecto respaldado por el presidente Duque en el que se insiste en eliminar estas garantías electorales bajo dos argumentos: el hecho de la no reelección presidencial y la pandemia, pues dicen que las restricciones hacen que la ejecución del presupuesto no se cumpla y con esto, algunas obras queden detenidas.

La polémica por permitir contratación en época electoral llegó hasta el presidente Duque, pues demostró su apoyo a la iniciativa olvidando que en 2017 criticó una propuesta similar del entonces gobierno Santos. En ese momento rechazó la propuesta y dijo que podría “lacerar la democracia” y que, a pesar de ya no tener reelección, sí se habilitaba la reelección a los partidos afines al gobierno, diciendo que la contratación se pondría en “función a los intereses del partido de gobierno” y sepultaría a los partidos minoritarios y de oposición. Toda una contradicción al respaldo que ahora hace el presidente de eliminar garantías electorales para la contienda del 2022.

Lo que dicen los panelistas

Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por el partido Liberal, planteó que, si bien la ley de garantías no logra transparencia al 100%, sí es una talanquera para la corrupción y ayuda a generar transparencia, pues destaca que pone dificultades en la ejecución de algunos presupuestos. De otro lado, denunció que tanto la Federación Nacional de Departamentos, como la Federación de Municipios y Asocapitales han estado de acuerdo con que se congele esta ley y haciendo lobby para detener su funcionamiento.

Criticó al gobierno diciendo que le hace falta “personalidad”, ya que recuerda que cuando se dio este debate en el Código Electoral, no salió a apoyar la caída de la ley de garantías en el sentido de lo que implicaba ese cambio para el presupuesto.

Para Lariza Pizano, politóloga, analista y periodista, en cuanto a la pertinencia de la ley, desde hace años se debió traer la necesidad de derogarla bajo el contexto de que fue pensada en un momento de reelección, y que, por lo tanto, “sin reelección no tiene sentido mantener la ley de garantías”.

Explicó que no hay mayor evidencia de la transparencia que puede generar en el ejercicio de la política electoral la presencia de una ley de garantías, por lo que se preguntó “¿por qué pensar que en contexto de no reelección el ejercicio del clientelismo se da de manera más sólida si no esta presente ley de garantías?”, y ante las contradicciones del presidente Duque dijo que ahora recoge la pita después de que en 2017 decía que eliminar la ley era una forma de repartir mermelada.

Ciro Ramírez, senador por el Centro Democrático, explicó que lo que se quiere permitir es que con el convenio interadministrativo alguna entidad quede habilitada para que el gobierno traslade recursos. Dentro de los argumentos expuestos por el senador, está que, con la coyuntura de la pandemia, las autoridades locales no han podido ejecutar sus planes y que, si hay ley de garantías iniciando el 13 de noviembre y terminando en junio, a los alcaldes se les acaba el tiempo para mover recursos y hacer contratación.

Agregó el Centro Democrático ha logrado ganar y hacer campaña sin convenios interadministrativos como apoyo, por lo que comenta que, si alguien cree que en el 2022 a los políticos les va bien por los convenios administrativos, “se quedó haciendo política en los 80 o 90”.

Juan Pablo Estrada, abogado y profesor en la Universidad Externado, explicó que hoy un alcalde tiene dos caminos sin ley de garantías para pavimentar una vía como ejemplo: regla general con licitación pública que contempla todo un trámite o un convenio interadministrativo en que se pasen recursos de una secretaría a una empresa del mismo municipio. Agregó que, en la coyuntura actual, en víspera de elecciones parlamentarias donde entes territoriales son determinantes, eliminar ley de garantías es algo muy peligroso.

Por último, dejó dos preguntas: una al expresidente Uribe sobre si los riesgos que advertía en 2017 al eliminar la ley quedan borrados con la necesidad de eliminarla en el 2021. Y también planteó que en qué momento el convenio interadministrativo que es una excepción, se volvió ahora la regla general en materia de contratación.