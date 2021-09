"Los de las gafas": Daniel Ruge

Tenemos un problema grave de salud visual en todo el país y lo peor es que la gente no tiene con qué comprarse lentes y por eso parece que a todo el mundo le toca hacerse el de las gafas.

Por ejemplo, cuando Alejandro Ordóñez fue procurador solía ver muy borroso el papel de la prensa.

Se trata de sabiduría ancestral. No importa si la capacidad para ver de cerca o de lejos es afectada. El abogado Diego Cadena lo demuestra.

Otro caso muy relevante es el de la exministra del Interior Alicia Arango que, como no ve bien de cerca, no se dio cuenta de que tenía el micrófono de Zoom abierto mientras hablaba el senador Antonio Zabaraín.

Sucede lo mismo con Gustavo Petro a quien al parecer la fórmula ya no le funciona para mirar de manera nítida al pasado cuando le compró motos eléctricas inútiles a la Policía.

Los casos son interminables. Está el del exfiscal Néstor Humberto Martínez que mientras estuvo en el búnker creyó verlo todo definido.

Ni qué decir del exgobernador Luis Pérez que al parecer no solo no veía de cerca sino que no distinguía colores y tiraba la bandera de Antioquia sin darse cuenta.

Y no podía faltar el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández quien parece que no tiene rayados solo los lentes sino el coco. Todo el mundo se hace el de las gafas pero solo para terminar mirándose su propio ombligo.