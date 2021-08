"A Santa Fe espero regresar, quedé con la deuda y merece ser recompensado"

El nuevo futbolista de Fluminense, Jhon Arias, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre cómo avanza su proceso de adaptación en territorio brasileño, su paso por Santa Fe, el morfociclo de la Selección Colombia del que hizo parte y más.

Arias de 23 años, habló del sueño cumplido de integrar uno de los equipos más importantes del mundo como los es el 'Flu': "Me he sentido muy bien, me han acogido muy bien y eso es lo más importante. Uno siempre tiene aspiraciones y sueños, desde pequeño uno sueña con ir al exterior, jugar en los mejores equipos del mundo, Fluminense es un gran equipo, tiene un gran plantel y estoy muy contento con esta oportunidad y agradecido con Dios".

Le puede interesar:

Aunque manifestó que no tiene claro cuándo será su fecha de debut, comentó que ya habló con el nuevo entrenador técnico Marco Aurelio: "No está muy claro, no por la parte física porque venía jugando y fui a la Selección, pero pasa más por el papeleo. Acá hubo una transición de cuerpo técnico, cuando yo llegué hubo cambio de entrenador y tuve la oportunidad de hablar con él, me pareció una buena persona, me explico lo que él quiere hacer, de esa implementación que vengo haciendo y me dijo que iba a hacer un factor importante".

El futbolista oriundo de Quibdó, que tendrá contrato con Fluminense por cuatro años, se refirió a su participación en el morfociclo de la Selección Colombia realizado en Bogotá.

"Estoy muy contento de lo que han sido las últimas semanas para mi carrera. Como colombiano y persona apasionada por el deporte para mí es de mucho orgullo vestir la camiseta de la Selección. Tuve esa experiencia del morfociclo y uno sale con las expectativas muy altas para estar en partidos de Eliminatoria", comentó.

"Fue un balance positivo, fue un grupo de jugadores que están en un momento muy bueno y se vivenció en cada entrenamiento. El profe hizo hincapié en lo que él espera y quisiera implementar para estos juegos y la importancia de tener una base sólida en la Liga Colombiana", agregó.

Por último, el atacante se refirió a su paso por Santa Fe y el mal momento que atraviesa la institución 'cardenal'.

"Es un equipo que no tengo mucho que agregar, es un equipo del que estoy agradecido, me abrió sus puertas, me voy siendo una mejor persona un mejor deportista, pude experimentar lo grandiosa que es la institución. Fue un periodo corto y espero regresar, quedé con la deuda porque el equipo me brindó demasiado y merece ser recompensado por todo lo que hicieron por mí", dijo.

"Santa Fe atraviesa uno de esos momentos inesperado, uno sabe el trabajo, el esfuerzo que hace el profe, los jugadores, pero lastimosamente están en esa etapa normal donde se tienen eventos inesperados de mala suerte, pero estoy casi seguro que el trabajo duro le dará la vuelta a ese mal momento que se atraviesa", finalizó.