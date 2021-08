“Nunca he hecho política en mi vida, me da pánico”: Mabel Lara

La periodista Mabel Lara, de 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, se refirió a los rumores sobre su candidatura como fórmula vicepresidencial de Juan Manuel Galán, "a uno le dicen cosas, le hacen propuestas y uno escucha, pero aún no existen decisiones" confirmando que existieron aproximaciones políticas por parte del ex senador Galán.

La periodista afirmó que ha realizado estudios relacionados con política internacional, pero aún no espera utilizar esos conocimientos en la política "yo sí he estudiado para trabajar en política internacional algún día, pero aun veo ese día lejano". Además, dijo que nunca ha realizado política en su vida y expresó que le da "pánico" los cargos públicos "me da pánico la política y considero que parte de los problemas de este país son por la política. Yo soy periodista hasta la muerte" concluyó.

