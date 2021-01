Retorno a los colegios: ¿qué hace falta para dar el paso a la alternancia?

En Hora 20 un especial para hablar de educación; analizar cómo debe darse la transición a la semipresencialidad o la alternancia; mirar los obstáculos que se presentan, pero al mismo tiempo las consecuencias de seguir bajo un modelo de la virtualidad. También un debate sobre las lecciones de la pandemia en la educación; en los modelos de aprendizaje y en lo que debemos rescatar en medio de un momento de crisis.

Nada es tan cierto frente a la pandemia, que es el virus el que determina los tiempos, y si hay un sector que ha sido víctima de esa dinámica es la educación. Pues se esperaba que precisamente esta semana al menos en Bogotá se reanudaran clases en 400 instituciones educativas públicas al menos bajo el modelo de semipresencialidad, no obstante, ante la llegada del segundo pico de contagio y el aumento en la capacidad UCI de la ciudad, la idea de volver a clases se volvió a ver otra ver postergada.

El debate sobre el regreso de la educación presencial, con alternancia o continuar con la virtualidad se está dando en casi todos los países, aunque se ha intentado que el regreso se dé de manera paulatina, los retos son inmensos. Desde junio el Ministerio de Educación publicó los lineamientos para la alternancia, se ha desarrollado el modelo en el 73 por ciento del territorio nacional; se han invertido $400 mil millones de pesos para adaptar los espacios a esta nueva realidad, pero ante una nueva oleada es inminente el cierre de las escuelas. Y hoy la realidad es que en departamentos como Antioquia hay 37 mil estudiantes bajo alternancia, mientras que en Bogotá la educación es virtual.

No obstante, el anterior punto dista de otra realidad: las escuelas son seguras para los niños, jóvenes y adolescente. Varios estudios lo apuntan, la CDC publicó esta semana un informe en el que evidencian que las escuelas pueden ser seguras si se toman las precauciones; la OMS dice que los colegios no son focos de contagio y un estudio del American Academy of Pediatrics en Carolina del Norte al testear casi 100 mil estudiantes, solo registraron contagios en 750 de ellos por nueve semanas, lo que los llevó a concluir que “la transmisión del virus es extremadamente limitada.”

Lo que dicen los panelistas

Óscar Sánchez, exsecretario de Educación y coordinador general de EDUCAPAZ, aseguró que para que se dé el regreso a clases es importante analizar las diferentes condiciones en las regiones del país, pues advierte que no es lo mismo lo que ocurre en una zona rural, en un casco urbano o en una capital de departamento. En cuanto a las afectaciones en los estudiantes, dijo que lo más preocupante ocurre en las regiones, donde los niños que están dejando de estudiar empiezan a ser actores del conflicto armado.

Frente a la posición del magisterio, comentó que es necesario que se construya un diálogo que permita dimensionar el temor y las razones de los maestros, pero al mismo tiempo la evidencia científica para poder regresar a clases. Por último, dijo que la escuela es para la sociedad, y que, si frente la pandemia hay un cambio de hábitos o de “horarios”, la escuela va a tener que responder en esos términos,

Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, resaltó que no es lo mismo la virtualidad a la educación digital y que si bien se ha avanzado en modelos como el híbrido es necesario hacer más en términos tecnológicos, por lo que celebra la entrega de tabletas en Bogotá, pero al mismo tiempo señala que eso se debió haber hecho con o sin pandemia con el ánimo de evitar perder estudiantes.

Agregó que se está frente a un cambio muy profundo de hacer educación y que la unión entre varias universidades y el Colaboratorio del Ministerio de Educación son muestras del cambio. Además, explicó que desde la Universidad EAN no se ha registrado un aumento en la deserción y que por el contrario ha caído.

Claudia Restrepo, rectora de la Universidad Eafit, apuntó que el regreso a las aulas es necesario en la medida en que es allí donde se aprenden los hábitos y donde de alguna manera se puede hacer pedagogía y un acompañamiento a los estudiantes. Además, lanzó una crítica y dijo que la educación debe estar en el centro del debate, tal como se hace con la economía, pues cree se debe enviar un mensaje contundente en el que se reconozca a la educación como un tema relevante.

En cuanto a las lecciones que ha dejado la pandemia en la educación, dijo que esta realidad la ha desnudado, “desnudó la infraestructura débil sin agua en algunas zonas del país; desnudó la conversación en transformación digital; desnudó la debilidad del ejercicio docente en algunos casos”, y también comentó que de alguna manera se reivindicó la proximidad entre docentes y estudiantes.

Julián de Zubiría, director del Instituto Alberto Merani y columnista en El Espectador, apuntó que es absurdo que en algunas regiones donde los contagios han disminuido, no se haya iniciado un proceso de semipresencialidad. No obstante, también indicó que hay que reconocer que el Estado no cumple con sus responsabilidades en términos de dotar a las instituciones educativas con los implementos necesarios para cumplir con normas de bioseguridad. Incluso, señaló que los colegios han invertido hasta $350 millones de pesos en protocolos, mientras que de los $400 mil millones que dice el Ministerio haber entregado, solo le corresponde a cada institución unos $2 millones de pesos para los mismos protocolos; el resto del dinero es destinado para otros rubros como PAE o computadores.

Añadió que, ante la educación, todos hemos fallado, que la sociedad no ha reaccionado y que poco se ha hecho por salir a defender el derecho a la educación. También sostuvo que la pandemia podría traer efectos positivos en la transformación pedagógica y así como en transformación digital, "en 10 meses se avanzó lo que nos hubiera tomado 20 años".